Morta la mamma di Totò Schillaci. «Le mie vittorie sono state anche le tue»

«Fai buon viaggio mamma». Sono le parole con cui Totò Schillaci ha annunciato, con un post su Instagram, la morte della madre 76enne Giovanna. «Non ci sono parole giuste per momenti come questi, se non dirti grazie», continua. Nel messaggio affidato al proprio profilo social Schillaci ripercorre anche quella che è stata la sua carriera da calciatore. Ricordando come «le mie vittorie sono state anche le tue». Il bomber, nato a Palermo nel 1964, è diventato celebre durante i mondiali di calcio del 1990. In quella manifestazione vinse il premio di capocannoniere e miglior giocatore della Nazionale. Schillaci ha concluso la carriera da calciatore in Giappone dopo avere indossato le casacche di Inter, Juventus e Messina. «Mi hai sempre amato, mi hai sempre difeso, mi hai sempre dato tutto quello di cui un figlio ha bisogno – continua Schillaci – Abbiamo fatto un viaggio stupendo insieme, pieno di sacrifici, cambiamenti, soddisfazioni, vittorie ma anche momenti bui e tormenti, ma il tuo affetto per me e per noi, la tua famiglia, non è cambiato. Possa tu riposare in pace ed essere sempre nei nostri ricordi. Ti amo, il tuo Salvo, è così che amavi chiamarmi».