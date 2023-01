Morta bambina investita da auto nel Palermitano. Inutile la corsa in ospedale

Una bambina è morta investita da un’auto a Termini Imerese, in provincia di Palermo. Stando a quanto ricostruito finora, la bimba sarebbe stata travolta dalla macchina mentre usciva da un cancello in contrada Chiarera. I familiari l’hanno portata all’ospedale Cimino dove i sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.