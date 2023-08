Montemaggiore Belsito, tre fermati per furto nell’abitazione di un’anziana

Sono due uomini, uno di 20 e uno di 38 anni e una donna di 34 anni, tutti originari di Montemaggiore Belsito, nel Palermitano, le persone fermate con l’accusa di avere svaligiato l’appartamento di una signora di 89 anni, loro concittadina.

I fermi sono arrivati al termine delle indagini condotte dai carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Termini Imerese e della stazione di Montemaggiore dopo che la vittima aveva sporto denuncia.

I fatti risalgono allo scorso 31 luglio, quando i tre si sarebbero introdotti all’interno della abitazione dell’anziana impossessandosi di monili in oro, posateria in acciaio e in argento e persino di un mobile, refurtiva che è stata solo in parte recuperata.