La seconda edizione della rassegna di teatro, performance e musica A Moontagna Fest ideato e diretto da Salvo Drago, coadiuvato da Francesca Gabucci, avrà luogo in un frutteto a 1200 metri nel cuore del parco dell’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa: ‘a muntagna, così i siciliani chiamano l’Etna che «osserva da tutte le parti come una mamma che protegge il suo bambino. E l’avemu intra l’ossa, ‘ndo sangu (e ce le abbiamo dentro le ossa, nel sangue, ndr)», aggiunge Drago.

In questo scenario unico al mondo è nato il desiderio di realizzare un teatro all’aperto, in un contesto naturale già di per sé spettacolare. L’esperienza per gli artisti che ospitiamo vorrebbe essere quella di un rifugio a tutti gli effetti, dove possano prendere ispirazione ed energie. Un luogo intimo, personale e poetico: il Rifugio del Poeta (in contrada dieci salme nel territorio di Biancavilla). «Quest’anno – racconta l’ideatore del progetto – abbiamo attivato anche il nostro primo laboratorio di teatro per attori e attrici guidato da Michele Sinisi, attore e regista, grazie alla collaborazione con Piazza Scammacca e Francesca Vitale del Fringe Festival di Catania. Il laboratorio si svolgerà dal 22 al 26 luglio e le iscrizioni sono ancora aperte».

La seconda edizione del festival è inaugurata il 27 luglio da un nome d’eccezione nel panorama artistico e teatrale italiano: Michele Sinisi col suo Amleto. A seguire ci saranno i Sambò Trio – Sofia Ciringione, Carlo Brucato, Sebiano Failla – che ci faranno viaggiare sulle note del samba, dello swing e della canzone italiana. Il 3 agosto, un ricchissimo secondo appuntamento ospiterà: Icaro – variazioni sul mito, spettacolo di danza ideato da Marco Laudani e Sergio Campisi (Ocram Dance Movement); a seguire Canto dell’Etna – poesia, magma, musica, con testi a cura di Giuseppe Riggio, che vedrà in scena l’attore e regista Giampiero Cicciò accompagnato al pianoforte da Fabio Agosta, al violino da Giuseppe Millesi e con il live painting di Silvia De Luca.



Il 10 agosto per il finale Carmen Panarello sarà in scena con Cleopatra di Gianni Guardigli; a seguire lo spettacolo Idiòtes di e con Valerio Pietrovita e le musiche dal vivo di Carla Pastore; infine un suggestivo spettacolo di danza butoh Lady Moon con l’artista internazionale Tiziana Longo, accompagnata da Hoshiko Yamane, musicista del gruppo Tangerine Dream. Il 27 luglio, alcuni angoli del frutteto ospiteranno la mostra di Giulia Pappalardo dal titolo Ossessione. Durante le giornate del festival inoltre saranno organizzate delle passeggiate con la guida naturalistica Elio Xibilia, alla scoperta delle piante e della storia geologica del territorio dell’Etna. E ancora sarà possibile partecipare a un laboratorio creativo in natura a cura di Silvia De Luca.