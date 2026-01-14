Una vasta serra di marijuana indoor ma, soprattutto, 300mila euro di energia elettrica rubata: sono le contestazioni a carico di un 40enne di Monreale, nel Palermitano. Che ha ricevuto, all’alba di ieri, la visita dei carabinieri, insospettiti dai suoi movimenti. La perquisizione ha permesso di scoprire all’interno della villa del 40enne 110 piantine di marijuana in fase di crescita e 953 grammi di sostanza già essiccata e suddivisa in sei buste pronte a essere vendute. Oltre a tutto l’occorrente per prendersi cura delle piante in modo professionale: dal fertilizzante alle apparecchiature per il riscaldamento e la ventilazione. Che funzionavano a costo zero: tramite un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. Con un danno stimato in 300mila euro. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.