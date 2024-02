Monreale, la cocaina nascosta in un’intercapedine creata nella parete del bagno

In un’intercapedine creata nella parete del bagno di casa, un 29enne di Monreale (in provincia di Palermo) ha nascosto della cocaina. Sono stati i carabinieri, nel corso di una perquisizione a trovare 240 grammi della sostanza stupefacente (con 206 dosi già suddivise e pronte per essere vendute) e 180 grammi di cocaina pura in cristalli, oltre a vario materiale per il confezionamento della droga e anche 8000 euro in contanti.

Per questo i militari hanno arrestato il 29enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione e spaccio di droga. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e inviata al laboratorio del comando provinciale di Palermo per le analisi e gli accertamenti tecnici. L’arresto dell’uomo è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari e, come disposto dal pubblico ministero, il 29enne è stato portato nella casa circondariale Lorusso-Pagliarelli.