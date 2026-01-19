Foto Roberto Barbagallo

Scatta foto sul molo nonostante l’allerta meteo. Sindaco: «Ecco cosa non bisogna fare»

Un uomo, con il cappuccio alzato, fermo sul molo in cemento affacciato sul mare in tempesta per scattare una foto. Una situazione nella quale è evidente la pericolosità della situazione. L’immagine, diffusa sui social dal sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, documenta un comportamento imprudente nonostante l’allerta meteo rossa in vigore sulla Sicilia orientale e le ordinanze che vietano l’accesso alle aree costiere per il rischio di violente mareggiate e forti raffiche di vento. «Ecco i soliti cretini che non rispettano le ordinanze – scrive il sindaco su Facebook – mandata una pattuglia dei vigili. Ecco le cose da evitare».

