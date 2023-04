polizia

Molesta due ragazzine a Palermo, poliziotti bloccano un uomo di 60 anni

Gli agenti di polizia hanno bloccato un uomo di 60 anni che aveva molestato una ragazza di 17 anni sull’autobus e poi ne avrebbe seguita un’altra, una dodicenne, afferrandola per un braccio e cercando di trascinarla via, nel quartiere Pallavicino a Palermo. Gli agenti hanno portato l’uomo all’ospedale Villa Sofia per una consulenza. Al 112 erano arrivate una serie di telefonate da parte di alcuni cittadini che segnalavano le due aggressioni.