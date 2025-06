Gela: molesta un’alunna di scuola media, chiesto giudizio immediato per un bidello

Foto di Ivan Aleksic su Unsplash

La procura di Gela (in provincia di Caltanissetta) ha chiesto il giudizio immediato per un collaboratore scolastico di 67 anni di una scuola media di Gela, accusato di avere fatto delle avances fisiche su una giovanissima alunna durante l’orario delle lezioni. L’episodio risale al mese di marzo. L’uomo è stato già sottoposto alla misura cautelare personale della sospensione dai pubblici uffici, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Gela su richiesta del pubblico ministero Fabrizio Furnari.