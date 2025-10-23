Modifiche alla circolazione ferroviaria nella linea Palermo-Messina

Modifiche alla circolazione ferroviaria dalle ore 22.20 di venerdì 24 ottobre, sino alle ore 6.00 di lunedì 27 ottobre, per consentire i lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria sulla linea Palermo-Messina, fra le stazioni di Tusa e Sant’Agata di Militello.

Per garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Trenitalia ha riprogrammato il servizio, prevedendo variazioni d’orario o cancellazioni e sostituzioni con bus circolanti tra Tusa e Messina, Tusa e Sant’Agata di Militello e tra Sant’Agata di Militello e Palermo.

I treni Intercity Giorno e Intercity Notte verranno cancellati nella tratta Messina-Palermo e sostituiti con bus. Le modifiche alla circolazione ferroviaria potrebbero comportare dei tempi di percorrenza più lunghi con l’autobus, in relazione anche al traffico stradale. Anche i posti disponibili potrebbero essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.

