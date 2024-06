Incontri pubblici e dibattiti letterario-culturali. Sullo sfondo, le piazze, i palazzi storici e i vicoli della città di Modica, nel Ragusano, dove per il terzo anno si rinnova il festival letterario Scenari. Lo sguardo e il racconto, organizzato dalla Fondazione Teatro Garibaldi e dal sovrintendente Tonino Cannata, insieme alla Mondadori Bookstore di Piera Ficili. Fino al 28 luglio, ogni weekend, si alterneranno gli autori e autrici più importanti e discussi del 2024. Dopo l’apertura con Alessandro Baricco – in dialogo sul suo ultimo romanzo Abel (Feltrinelli) con il giovane emergente catanese Mattia Insolia -, l’appuntamento è per venerdì 28 giugno alle 21, quando Paolo Mieli analizzerà Il secolo autoritario; seguito, sabato 29 giugno alle 19.30, da Valentina Romani col suo libro d’esordio Guarda che è vero e, domenica 30 giugno alle 21, da Giovanni Grasso e il rapporto impossibile raccontato dal romanzo L’amore non lo vede nessuno.

La settimana successiva si aprirà di giovedì con Sigfrido Ranucci e il suo La scelta (Bompiani); venerdì 5 luglio Dario Maltese racconterà de Les Italiens (Rizzoli), con le vite di italiani illustri che hanno scelto di vivere in Francia, mentre Sara Doris ricorderà il padre, attraverso il lato umano del noto banchiere, con il suo Ennio, mio padre (Piemme). Sabato 6 luglio Serena Bortone presenterà il suo romanzo A te vicino così dolce (Rizzoli), mentre domenica 7 luglio sarà dedicata al giallo d’autore: Piergiorgio Pulixi, in libreria con Per un’ora d’amore (Rizzoli) sarà in dialogo con Massimo Carlotto e la sua Trudy (Einaudi).

Il weekend successivo farà incontrare la letteratura con cinema e teatro. Da venerdì 12 luglio a domenica 14 si alterneranno: Ludovico Tersigni, attore e conduttore, con Ci vediamo oltre l’orizzonte (Rizzoli); Stefano Massini analizzerà uno dei testi più discussi della storia attraverso il suo Mein Kampf. Da Adolf Hitler (Einaudi); l’attore Vinicio Marchioni presenterà la sua creatura scritta, Vienimi notte (Rizzoli). Il finesettimana dopo, a essere protagoniste saranno donne e filosofia. Si comincia giovedì 18 luglio con Tutto il bello che ci aspetta (Feltrinelli), per proseguire venerdì con Selvaggia Lucarelli e il suo ultimo libro Il vaso di Pandoro. Ascesa e declino dei Ferragnez”(Paper First). Sabato 20 luglio Donatella Di Pietrantonio racconterà le donne vittime di violenza, protagoniste del suo L’età fragile (Einaudi), mentre domenica 21 luglio Maura Gancitano e Andrea Colamedici (Tlon) porteranno in scena l’Elogio dell’ozio e del fannullone.

Il finale è previsto per domenica 28 luglio con Luca Bizzarri – attore, scrittore e conduttore – che presenterà i tic degli uomini e delle donne contemporanee racchiusi nel suo Non hanno un amico (Mondadori). Un’edizione ricca di spunti, presentata dall’illustrazione creata da Giovanni Robustelli, artista figurativo che concentra il suo lavoro sulla grammatica del segno. L’ingresso a ogni evento è libero, fino a esaurimento de posti.