Modica, un 22enne è finito in carcere per estorsione

Un 22enne di Modica (in provincia di Ragusa) è stato arrestato in flagranza di reato per estorsione. Il giovane – già con precedenti per spaccio di stupefacenti, lesioni personali, porto abusivo di armi,

e arresto quest’ anno per reati da stadio in occasione di un incontro di calcio – è stato bloccato a Cava d’Aliga dai poliziotti.

In particolare, il 22enne sarebbe andato nella frazione balneare del comune di Scicli per riscuotere da un ragazzo sciclitano una prima tranche di soldi – 1000 euro – come parte di un presunto debito che questi avrebbe contratto con pregiudicati siracusani a fronte della sottrazione di circa quattro chili di hashish, avvenuta qualche tempo fa da parte di altre persone.

Nel corso delle indagini sono emerse le continue e pressanti richieste di denaro che il 22enne avrebbe avanzato. Un dato estrapolato dagli agenti non solo dalle dichiarazioni di alcuni testimoni, ma anche da diverse chat. Dopo avere raccolto questi elementi, i poliziotti in borghese hanno pedinato il 22enne che la sera di lunedì è andato da Modica a Cava d’Aliga. Qui ha incontrato una delle vittime e all’interno dell’auto è avvenuta la consegna dei soldi. In quel momento, gli agenti sono intervenuti e hanno bloccato il giovane e recuperato i mille euro nel suo portafoglio.

Dopo perquisizioni e sequestro di cellulari, sono al vaglio degli investigatori anche le posizioni di altre persone. Nello specifico, le indagini si stanno concentrando su collegamenti con gruppi criminali della provincia aretusea. Il 22enne, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato portato nella casa circondariale di Ragusa.