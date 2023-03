Modica: casa di riposo abusiva, in attività nonostante la chiusura. Denunciata titolare

La proprietaria di una casa di riposo a Modica è stata denunciata perché nonostante l’ordinanza di chiusura emessa dal commissario straordinario del Comune, ha continuato a esercitare l’attività. Il 6 marzo, la struttura per anziani, alla periferia della città, è stata sottoposta a un’ispezione igienico-sanitaria da parte dei Nas di Ragusa. Durante il controllo la titolare – una donna di 79 anni – non è stata in grado di esibire le necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie. Per questo, dopo la segnalazione del nucleo specializzato dei militari, la commissaria straordinaria del Comune Domenica Ficano ha emesso una ordinanza di sgombero immediato della struttura ricettiva per anziani. Nei giorni scorsi, durante un ulteriore sopralluogo, è stato notato che gli obblighi imposti non sono stati disattesi. Per questo, la 79enne è stata denunciata.