Mistretta, 73enne arrestato mentre appicca un incendio in un bosco

Un 73enne di Mistretta, in provincia di Messina, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato di incendio boschivo aggravato. Nel corso di un servizio, i militari hanno notato una colonna di fumo e delle fiamme elevarsi da una zona rurale coperta da macchia mediterranea, in contrada Piano Rose a Mistretta. Una zona che, di recente, è stata interessata già da altri roghi.

Arrivati sul posto, i carabinieri hanno individuato il 73enne che alla guida della sua auto si stava allontanando dal luogo dell’incendio. Nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato e sequestrato nel veicolo un cannello a gas, tre accendini e della carta utilizzata come mezzo di innesco per appiccare i vari focolai da cui poi si è propagato l’incendio. In particolare, i carabinieri hanno riconosciuto l’uomo intento ad appiccare il fuoco, grazie a un sistema di osservazione ottica a distanza, un cannocchiale multifocale, in grado di vedere fino a un chilometro di lontananza.

Una volta notato il fumo e le fiamme provenienti da un cumulo di sterpaglie, i militari hanno notato un’auto da cui è sceso un uomo che aveva appiccato un altro focolaio. L’uomo è stato riconosciuto dai carabinieri che sono riusciti a intercettarlo e fermarlo. Sul posto sono intervenuti poi i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area interessata dalle fiamme. Il 73enne è stato arrestato in flagranza di reato per incendio boschivo aggravato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza

di convalida del giudice.