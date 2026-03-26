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Violenza domestica a Misterbianco: la figlia chiama i soccorsi e fa arrestare il padre

26/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un episodio di violenza domestica risolto da una minore: a Misterbianco, nel Catanese, è stata la figlia a chiamare il numero unico d’emergenza 112 per segnalare che papà stava picchiando la mamma. Consentendo ai militari di intervenire e arrestare un 44enne, accusato di gravi e reiterati maltrattamenti in ambito familiare. Arrivati alla casa indicata, al centro di Misterbianco, i carabinieri hanno trovato subito la figlia minorenne della coppia, la stessa che aveva chiamato per chiedere aiuto. In casa c’erano anche il padre, trovato ubriaco, e la madre che ha raccontato l’aggressione subita. Non un caso isolato, come ha spiegato ai militari, ma l’ennesimo episodio di maltrattamenti che andavano avanti da 18 anni. Anche con casi di violenza che, alla fine dello scorso anno, l’aveva costretta ad andare a nascondersi in casa della madre. Stavolta l’uomo l’avrebbe colpita con un calcio al braccio, riportando una prognosi di trenta giorni. Il 44enne è stato così arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e trasferito nel carcere di piazza Lanza.

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