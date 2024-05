Ritrovata la 16enne scomparsa a Misterbianco il 27 maggio

Foto della pagina Facebook Comune di Misterbianco

È stata ritrovata la ragazza scomparsa a Misterbianco. A dare la notizia Chi l’ha visto?, la trasmissione televisiva di Raitre che si occupa di persone scomparse. «È stata ritrovata, sta bene, la ragazza che si era allontanata in pigiama dalla provincia di Catania il 27 maggio», dice la trasmissione sul suo profilo X (ex Twitter). «Lo comunica la mamma – si legge nel post – che aveva lanciato un appello in diretta con Federica Sciarelli nell’ultima puntata, e ringrazia tutti».

Pare che la 16enne si sia allontanata da casa alle 12:30 di lunedì 27 maggio: da quel momento nessuno sarebbe riuscito a contattarla e il suo telefono risulterebbe spento. La ragazza si sarebbe allontanata in pigiama.