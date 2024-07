Misterbianco, fermato 29enne: sequestrati crack e marijuana

Un 29enne è stato arrestato ieri sera dai carabinieri in via Gramsci a Misterbianco. Il giovane era a bordo della sua auto quando è stato identificato dagli investigatori in borghese, che insospettiti dal suo atteggiamento hanno deciso di perquisirlo trovando prima una dose da 0,5 milligrammi di crack, poi, in una pallina che il 29enne aveva cercato di buttare approfittando di un momento di distrazione dei militari, 5,5 grammi di marijuana.

La perquisizione si è allora estesa alla casa del giovane, dove i carabinieri hanno trovato altre sei dosi di crack dal peso totale di sette grammi e un bilancino di precisione.