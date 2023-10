Misterbianco, evade dai domiciliari in sella a una bicicletta elettrica

Sottoposto agli arresti domiciliari, è stato trovato dai carabinieri in giro sulla sella di una bicicletta elettrica. L’episodio è avvenuto a Misterbianco, in provincia di Catania. Il protagonista è un uomo di 44 anni che adesso è stato arrestato per il reato di evasione. Durante un servizio di perlustrazione in centro, i militari hanno notato il 44enne sulla bici all’angolo tra via Fani e via Gaggini. Temendo di essere riconosciuto dagli uomini delle forze dell’ordine, il 44enne ha tentato di nascondersi il volto con un cappello.

Un espediente che, però, non ha funzionato. I militari, infatti, hanno riconosciuto l’uomo già noto per i suoi precedenti che lo avevano portato agli arresti domiciliari. Quando si è reso conto di essere stato riconosciuto, l’uomo ha provato a scappare ma è stato raggiunto dai carabinieri. Arrestato di nuovo è stato sotto posto ancora una volta ai domiciliari.

