Misiliscemi, aggredisce il vicino poi entra in casa e distrugge mobili ed elettrodomestici

A Misiliscemi, in provincia di Trapani, un uomo di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere con l’accusa di atti persecutori, danneggiamento, violazione di domicilio e percosse nei confronti del proprio vicino di casa. Dalle indagini, avviate dopo che la vittima ha sporto denuncia, si è scoperto che il 45enne sarebbe entrato nell’abitazione del vicino approfittando della sua assenza. Una volta dentro, l’uomo avrebbe danneggiato arredi, elettrodomestici e il veicolo parcheggiato nel cortile. Già in precedenza l’uomo avrebbe minacciato il proprio vicino e lo avrebbe anche aggredito. Il 45enne sarebbe stato individuato tramite il ritrovamento di tracce biologiche da parte dei militari nella casa della vittima.