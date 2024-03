Minore scomparso a S.M. Licodia, secondo la prefettura forse è con un altro ragazzino

«Si sarebbe allontanato nella notte tra il 12 e 13 marzo e sarebbe accompagnato da

altro minore, non legato da rapporto di parentela». Così scrive in una nota la prefettura dopo una riunione con tutti gli attori in campo per la ricerca del ragazzino di dieci anni scomparso da una comunità di Santa Maria Licodia.

«il minore, che indossa un pigiama di colore nero – prosegue la nota – è un minore straniero non accompagnato sbarcato nel 2021 ed inserito in una comunità». Ulteriori sviluppi saranno comunicati nella mattinata di domani.