Mineo, autobus in fiamme sulla statale 417: a bordo c’erano 19 persone

Un autobus è andato a fuoco sulla strada statale 417. Oggi pomeriggio al chilometro 37 della strada statale 417 – nel territorio di Mineo, in provincia di Catania – un autobus di linea è stato completamente distrutto da un incendio. A bordo viaggiavano 19 persone, che sono state tutte messe in salvo dall’autista prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio. Le cause del rogo sono ancora da accertare e sul posto sono in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dei luoghi. Nel tratto di strada in cui l’autobus è andato a fuoco sono presenti anche i carabinieri. Non ci sarebbero persone ferite, ustionate o intossicate dal fumo.