Paternò, sfonda la porta di casa e minaccia la ex: «Ti brucio con la benzina e poi mi ammazzo»

Atti persecutori e minacce aggravate nei confronti della sua ex compagna di 28 anni. Per questo è stato arrestato dai carabinieri un 37enne di Paternò, in provincia di Catania. Tutto è partito da diverse segnalazioni arrivate a partire dal tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19, alla centrale operativa da parte di diversi cittadini allarmati da una violenta lite familiare con urla all’interno di una abitazione del centro.

Quando sono arrivati sul posto, i militari hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione, che

stava aggredendo verbalmente l’ex compagna, in presenza della madre della donna e dei loro tre figli minori. Anche davanti a loro, il 37enne ha minacciato la ex compagna: «Prima ammazzo te e poi mi ammazzo io! Ti brucio con la benzina!». Parole che l’uomo avrebbe pronunciato poco prima di afferrare un coltello da cucina. Subito è stato bloccato dai carabinieri che poi hanno effettuato un sopralluogo all’interno dell’abitazione. Dagli indizi raccolti, è emerso che il 37enne avrebbe colpito con violenza la porta d’ingresso fino ad abbatterla per entrare nella casa dove c’era la donna con i figli.

La ex compagna ha poi denunciato ai militari tutti gli episodi di maltrattamenti e atti persecutori subiti, anche dai suoi bambini, costretti ad assistere a scene di violenza. Portato in caserma, il 37enne è stato arrestato e per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere.