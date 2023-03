Minaccia di dare fuoco al palazzo dell’ex: giovane finisce in carcere a Catania

Ha cercato di sfondare a calci la porta d’ingresso dell’abitazione della sua ex fidanzata e ha minacciato alcuni condomini dello stabile, intervenuti per farlo desistere, dicendosi pronto ad appiccare il fuoco al palazzo se la donna non l’avesse fatto entrare. È successo a Catania, dove un giovane, già protagonista di altri episodi simili, è stato arrestato dalle forze dell’ordine che sono riusciti a bloccarlo, nonostante il suo tentativo di fuga. Nell’auto dell’uomo, gli investigatori hanno trovato e sequestrato un coltello a serramanico. Per il giovane, indagato per maltrattamenti in famiglia e porto di armi, sono scattate le manette ed è stato trasferito in carcere.