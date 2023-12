Trapani, inseguito e bloccato dai militari prende a calci l’auto della pattuglia

Un 33enne di Trapani è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L’uomo, già con precedenti di polizia, non si sarebbe fermato all’alt nel corso di un posto di blocco vicino allo stadio. Così sarebbe scattato un inseguimento per le vie del centro che avrebbe spinto l’uomo ad abbandonare l’auto e a scappare a piedi, per poi essere poco dopo bloccato.

Il 33enne avrebbe dapprima minacciato i carabinieri e poi danneggiato con dei calci un vetro dell’autoradio. Dagli accertamenti è emerso che l’arrestato – ora ai domiciliari – guidava senza patente e con revisione e assicurazione non in regola.