Militare siracusano morto dopo vaccino, archiviazione per Astrazeneca

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siracusa ha disposto l’archiviazione per l’amministratore delegato di Astrazeneca Lorenzo Wittum, coinvolto nell’inchiesta per omicidio colposo legata alla morte di Stefano Paternò, il militare della marina in servizio ad Augusta (in provincia di Siracusa) morto nella sua abitazione il 9 marzo del 2021 qualche ora dopo la somministrazione della prima dose del vaccino Astrazeneca.

La procura di Siracusa, titolare del fascicolo di inchiesta, si era espressa per l’archiviazione del manager, così come per un medico, un infermiere dell’ospedale militare di Augusta dove avvenne la somministrazione del vaccino e un medico del 118 intervenuto nell’abitazione del militare nel tentativo di rianimarlo, anch’essi iscritti nel registro degli indagati, la cui posizione era stata già archiviata dal gip, assecondando le conclusioni dei pubblici ministeri, il procuratore Sabrina Gambino e Gaetano Bono, con quest’ultimo ora in servizio a Caltanissetta.

