Milazzo, nascondeva droga tra la biancheria: arrestato 62enne

Droga nascosta nell’armadio. A Milazzo, in provincia di Messina, i carabinieri hanno arrestato un 62enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da diversi giorni i militari stavano monitorando i movimenti dell’uomo convinti che nascondesse stupefacente in casa.

Ieri mattina è scattata la perquisizione domiciliare che ha permesso di scovare, anche grazie al fiuto del cane antidroga del nucleo Cinofili di Nicolosi oltre 38 grammi di marijuana, nascosti tra la biancheria nell’armadio della camera da letto. I militari hanno trovato anche un bilancino di precisione e 9.900 euro ritenuti provento dell’illecita attività. La droga e il denaro sono stati sequestrati. Per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza ed è stato condotto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.