Milazzo, malore durante il bagno in mare: muore turista di 64 anni

Foto di Wikimedia Commons

Tragedia a Milazzo, nel Messinese, dove oggi una donna di 64 anni ha perso la vita in mare. La tragedia si è verificata nel mare della zona di Ponente. Sembra che la donna, una turista originaria di Roma, ma residente in provincia di L’Aquila abbia avuto un malore dopo essersi tuffata per fare un bagno.

La donna, secondo quanto ricostruito, il mare agitato ha impedito alla donna di tornare a riva. Per recuperare il corpo è intervenuta la motovedetta della Guardia costiera. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.