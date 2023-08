Cibo in cattivo stato in un ristorante di Milazzo. Multe e controlli anche nei lidi

A Milazzo, nel Messinese, i militari hanno denunciato il titolare di un ristorante per delle violazioni sotto il profilo igienico-sanitario. Sono stati trovati oltre 21 chili di vario pesce (tonno, spada, cozze, orata, ricciola, totani) e oltre 17 chili di carne (bovino e di agnello) in cattivo stato di conservazione. A tal proposito sono state disposte le procedure di abbattimento dei prodotti ittici entro dieci giorni e gli alimenti sono stati posti sotto sequestro penale. Nel corso di un controllo in un altro lido balneare, invece, sono state riscontrate inadeguatezze sul fronte della sicurezza alimentare, per cui è stato fissato un limite temporale al fine di eliminarle. In caso contrario scatterà una sanzione amministrativa pecuniaria.

Infine, in un ristorante i carabinieri hanno multato il titolare per aver violato le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative alla sicurezza alimentare. Sono state stabilite delle sanzioni che superano i 30mila euro e imposte precise prescrizioni da rispettare, altrimenti l’attività verrà sospesa. Anche nei giorni scorsi i militari di Milazzo hanno controllato diversi lidi balneari con annesse attività di ristorazione, contestando, ad alcuni titolari, violazioni amministrative nell’ambito della gestione degli alimenti e delle bevande. Si precisa che alla stampa non sono stati rivelati i nomi delle attività coinvolte.