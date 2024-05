A Milazzo scoperto un cantiere edile senza sicurezza: denunciato e multato il titolare

Irregolarità sulla normativa per la sicurezza e la salute dei lavoratori sono state riscontrante in un cantiere a Milazzo, in provincia di Messina. Dopo le verifiche effettuate da parte dei carabinieri, il titolare di una ditta è stato denunciato per non avere predisposto un’area di stoccaggio del materiale di risulta, la delimitazione per la messa in sicurezza di un costone e la mancanza di un preposto designato per gli interventi di primo soccorso e per l’antincendio.

I militari hanno denunciato anche il progettista e direttore dei lavori per la mancata applicazione del

piano di sicurezza. A seguito delle violazioni accertate, sono state contestate sanzioni per circa 15mila

euro.