Migranti: morta a Palermo bimba di 6 anni sbarcata a Lampedusa

Non ce l’ha fatta la bambina di sei anni originaria della Guinea ricoverata all’ospedale dei Bambini di Palermo, dopo essere giunta nei giorni scorsi a Lampedusa su un barcone carico di migranti. Le condizioni della piccola erano molto gravi, a seguito di un estenuante viaggio in mare durato cinque giorni. Elitrasportata dalla maggiore delle Pelagie al nosocomio del capoluogo siciliano, per la piccola oggi è stata dichiarata la morte cerebrale.