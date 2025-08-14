Bambina arrivata da Lampedusa, al Di Cristina di Palermo in gravi condizioni

Una bambina di sei anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale dei Bambini di Palermo. Era arrivata insieme alla madre dalle coste africane a Lampedusa lo scorso venerdì dopo un viaggio di cinque giorni su un barcone con altri migranti. Le condizioni della bambina originaria della Guinea erano apparse subito gravi ed era stata trasportata in elisoccorso dal 118 all’ospedale Di Cristina e ricoverata in Rianimazione. Durante la settimana le condizioni sono peggiorate. «Le condizioni della bimba sono molto serie – dicono i medici – Purtroppo i giorni trascorsi in mare hanno segnato la piccola paziente». 

Monsignor Renna e l'invito nella diocesi degli abusi. L'appello della vittima: «La Chiesa scelga da che parte stare»
Quasi tremila uccellini di specie protette pronti a essere venduti a Malta: trovati al porto di Pozzallo «in condizioni critiche»
Cantieri di servizio, se l'offerta di lavoro pubblico è pagata 97 euro al mese: «Ennesimo schiaffo a chi vive ai margini»
