Migranti: naufragio a Lampedusa 39 salvi, recuperato un morto

La barca di metallo, di sette metri, sulla quale viaggiavano in 40 è affondata nelle acque antistanti a Lampedusa. A soccorrere tutti gli eritrei e sudanesi finiti in acqua sono state le motovedette di guardia di finanza e dell’assetto svedese Frontex. Trentanove sono stati issati a bordo delle unità di soccorso e non sono in condizioni di salute critiche. Un migrante invece non è sopravvissuto ed è morto. Al momento, i conti tornerebbero: secondo quanto riferito dai sopravvissuti erano partiti in 40 da Al Amra e quindi non vi sarebbero dispersi. I migranti stanno raccontando anche d’aver pagato da 1.500 a 2mila dinari tunisini per la traversata.