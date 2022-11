Migranti, in 79 salvati dalla Guardia costiera. Sono giunti al porto di Pozzallo

Nuovo arrivo di migranti nel porto ragusano di Pozzallo: si tratta di 79 persone salvate nel corso di due operazioni condotte ieri dalle motovedette della guardia costiera e giunte in mattinata sulla banchina per lo sbarco sotto la pioggia. Sul posto la protezione civile regionale, il gruppo comunale di volontari di Pozzallo e la Misericordia di Modica con ambulanze e volontari. Il dipartimento regionale di Protezione civile, attivato dalla prefettura di Ragusa attraverso la sala operativa Soris, segnala che «non ci sono notizie di criticità sanitarie tra i migranti che stanno per scendere a terra». A Pozzallo nella giornata di domenica erano giunte altre 205 persone salvate dalla capitaneria di porto e dalla guardia di finanza: facevano parte di un grosso barcone con 325 persone a bordo intercettato al largo della Sicilia. Gli altri 120 migranti sono stati condotti ad Augusta.

Foto agenzia stampa Dire