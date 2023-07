Un migrante minore è scomparso da una struttura d’accoglienza dell’Agrigentino

Un ragazzo 13enne originario della Tunisia si è allontanato ieri mattina dalla struttura di accoglienza di Palma di Montechiaro (in provincia di Agrigento) che lo ospitava. Da quel momento, dell’adolescente si è persa ogni traccia. L’ultimo avvistamento finora segnalato è stato nel tardo pomeriggio di ieri in piazzale Rosselli, davanti alla stazione degli autobus. Stando a quanto emerge, lì il 13enne avrebbe chiesto ai passanti i soldi per potere andare con un pullman fino a Palermo. Al momento in cui si è allontanato dalla struttura di accoglienza, il 13enne – che è alto circa 1,70 e ha una corporatura robusta – indossava un paio di scarpe gialle e, come sempre, portava un orecchino. Secondo quanto ricostruito si sarebbe allontanato da solo. Intanto polizia e carabinieri hanno diramato la nota di ricerche in tutta l’isola.