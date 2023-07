Metropolitana Catania, fino all’11 agosto funzionerà una sola banchina. Corse ogni 22 minuti

Foto di Ferrovia Circumetnea - Metropolitana di Catania

Metropolitana Catania, fino all’11 agosto funzionerร una sola banchina. Corse ogni 22 minuti

A causa di interventi di manutenzione sulla linea Borgo-Stesicoro, nelle stazioni Borgo, Giuffrida, Italia, Galatea, Giovanni XXIII e Stesicoro, ๐—ฑ๐—ฎ๐—น ๐Ÿฎ๐Ÿฑ ๐—น๐˜‚๐—ด๐—น๐—ถ๐—ผ ๐—ฎ๐—น๐—นโ€™๐Ÿญ๐Ÿญ ๐—ฎ๐—ด๐—ผ๐˜€๐˜๐—ผ, ยซo comunque fino a fine lavoriยป, per tutto il periodo di esercizio giornaliero, ๐˜€๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎฬ€ ๐—ถ๐—ป ๐—ณ๐˜‚๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐˜€๐—ผ๐—น๐—ฎ ๐—ฏ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—ป๐—ฎ, ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜€๐—ถ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ผ ๐˜๐˜‚๐˜๐˜๐—ถ ๐—ถ ๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ถ ๐—ถ๐—ป entrambe ๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ. ยซSi invitano pertanto i passeggeri che accedono alle stazioni indicate a seguire la segnaletica predisposta e il percorso obbligato verso i varchi attivi che condurranno allโ€™unica banchina in esercizioยป, si legge in una nota di Fce.

Le altre batterie di varchi non saranno accessibili e saranno segnalate con il cartello ยซVarco chiusoยป. ยซIn banchina prestare particolare ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ผ โ€“ continua la nota โ€“ tramite indicazioni a terra e a parete, saranno infatti distinte due aree della banchina. ๐—ฃ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฑ๐˜‚๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ผ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐˜ƒ๐—ฎ ๐—ป๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—น๐—ผ ๐—ป๐—ฒ๐—น๐—นโ€™๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฏ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—ป๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—ด๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฎ๐—ถ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ฒ๐—น๐—น๐—ถ direzione Nesima o Stesicoroยป . Il treno si fermerร in prossimitร dellโ€™area corrispondente alla sua destinazione. Durante il periodo interessato dai lavori di manutenzione su tutta la linea della metropolitana la frequenza dei treni sarร di 22 minuti, per lโ€™intera giornata e per tutto il periodo di esercizio.