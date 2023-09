Meteo Sicilia, in arrivo piogge e temporali

Arriva l’autunno e porta con sé i primi temporali anche in Sicilia. Come evidenziano gli esperti di 3BMeteo, infatti, una perturbazione atlantica è in fase di propagazione nei versanti tirrenici della Sicilia. Ciò, oltre a forti rovesci, porterà anche a un calo delle temperature. Si attendono temporali e rovesci a carattere diffuso, oltre a mari da mossi a molto mossi. Persisteranno condizioni di marcata instabilità legate all’approfondimento di una circolazione depressionaria in traslazione dal Tirreno al mar Ionio. Piogge e nubi interesseranno tra oggi e domani un po’ tutte le province, a esclusione di Ragusa e Siracusa. Per quanto riguarda le temperature, esse andranno a diminuire man mano che ci si avvicina all’entroterra: infatti si passa dai 22 di gradi Palermo e Trapani ai 13 percepiti a Enna.