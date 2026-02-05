Una violenta lite in famiglia, a Messina, con un 26enne che ha aggredito la madre e il fratello minore. È accaduto lunedì, quando la polizia è intervenuta in un appartamento del centro in seguita a una segnalazione. Conclusa con l’arresto il flagranza del 26enne per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata dall’uso di armi. Una volta sul posto, i poliziotti hanno trovato il giovane ancora sulla porta di casa, agitato. Uno sguardo dentro casa restituiva la vista di oggetti rotti, mentre la madre e il fratello erano in stato di choc. Come poi raccontato agli agenti, non sarebbe stata la prima volta che il figlio maggiore li aggrediva. Con violenze sia fisiche che psicologiche. E una paura ancora maggiore vista la quantità di coltelli trovati in casa e sequestrati.