Messina, violenze sulla madre e il fratello minore: arrestato 26enne, sequestrati vari coltelli

05/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una violenta lite in famiglia, a Messina, con un 26enne che ha aggredito la madre e il fratello minore. È accaduto lunedì, quando la polizia è intervenuta in un appartamento del centro in seguita a una segnalazione. Conclusa con l’arresto il flagranza del 26enne per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata dall’uso di armi. Una volta sul posto, i poliziotti hanno trovato il giovane ancora sulla porta di casa, agitato. Uno sguardo dentro casa restituiva la vista di oggetti rotti, mentre la madre e il fratello erano in stato di choc. Come poi raccontato agli agenti, non sarebbe stata la prima volta che il figlio maggiore li aggrediva. Con violenze sia fisiche che psicologiche. E una paura ancora maggiore vista la quantità di coltelli trovati in casa e sequestrati.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 febbraio 2026
di

Settimana, dal 2 all’8 febbraio 2026, densa di eventi planetari, con un oroscopo altrettanto ricco. La concentrazione dei pianeti in Acquario aiuta anche Gemelli e Bilancia. Mentre la bella Venere riscalda il cuore dei Pesci, ma anche di Cancro e di Scorpione. Toro, Vergine e Capricorno rimettono tutto a posto: ricaricando le energie, si sentono […]

Oroscopo settimanale dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026
di

Questa a partire da lunedì 26 gennaio sarà una settimana che vede un allineamento planetario in Acquario, che favorirà molto anche l’oroscopo di Bilancia e Gemelli. I segni d’aria sono al top, mentre i fuoco Leone, Sagittario e Ariete beneficiano collateralmente dei pianeti. Il Leone un po’ come una sfida e l’Ariete ospiterà il grande […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze