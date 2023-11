Messina, truffa sui fondi per l’agricoltura: sequestrati 97mila euro a un imprenditore

Un imprenditore è stato denunciato dai finanzieri di Messina per indebita percezione di finanziamenti comunitari nell’ambito della politica agricola comune. In questo contesto, le Fiamme gialle hanno sequestrato dei beni dal valore pari a 97mila euro.

Gli accertamenti hanno messo in evidenza la truffa da parte della ditta agricola ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo sviluppo rurale, nelle campagne dal 2017 al 2018. In particolare, il titolare dell’azienda avrebbe indicato all’ente pagatore AGEA il titolo di conduzione di particelle catastali di terreni agricoli, consistente in falsi contratti di affitto di fondi rustici riconducibili a persone estranee alla dichiarata concessione in affitto. L’accusa è di truffa aggravata ai danni dello Stato.