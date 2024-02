Messina, sequestrate 285 tonnellate di nocciolino di oliva

Oltre 285 tonnellate di nocciolino di oliva, una biomassa legnosa usata come combustibile ecologico, sono state sequestrate dai finanzieri di Messina. Le fiamme gialle di Sant’Agata di Militello hanno trovato 12mila sacchi di nocciolino – nei due formati da 20 e 25 chili – pronti per la commercializzazione e privi delle informazioni minime previste dal codice del consumo a tutela del consumatore tra le quali il peso, la classificazione, la qualità, il marchio, il potere calorifero e le indicazioni obbligatorie per risalire al produttore.

Oltre al sequestro amministrativo della merce – del valore complessivo di circa 75mila euro – sono stati verbalizzati due commercianti per l’applicazione, a cura della camera di commercio, delle relative sanzioni pecuniarie, per un importo fino a 25mila euro. Le aziende coinvolte potranno regolarizzare i prodotti mediante l’apposizione delle informazioni dei quali sono risultati carenti.