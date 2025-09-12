Messina: registrate all’anagrafe due gemelline con due madri

12/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Oggi, per la prima volta a Messina, due madri sono state registrate all’anagrafe comunale come genitrici dei loro gemellini. Il Comune di Messina, da anni impegnato nella tutela dei diritti civili e nelle politiche di contrasto alle discriminazioni di genere, ha attivato prontamente la macchina amministrativa per garantire ai suoi piccoli concittadini l’effettività ed il pieno esercizio dei loro diritti fondamentali, tra cui quello alla bigenitorialità. «Siamo felicissimi – dichiarano gli assessori Liana Cannata e Massimiliano Minutoli – di avere contribuito a dare immediata applicazione alla recente sentenza n. 68 della Corte Costituzionale, una storica pronuncia che ha finalmente sancito il diritto del minore, nato da P.M.A. praticata all’estero da due donne, a vedersi riconosciuto, automaticamente e sin dalla nascita, come figlio anche della madre intenzionale».

«L’Amministrazione comunale e gli uffici hanno dimostrato efficienza e tempestività, traducendo in atti concreti, senza esitazioni, i principi sanciti dalla Corte Costituzionale e garantendo immediata tutela ai diritti dei bambini e delle loro famiglie. Questo è un passo avanti concreto per la parità di diritti e per la piena inclusione sociale». Un risultato che conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere una città aperta, inclusiva e rispettosa delle diversità, capace di riconoscere e tutelare tutte le famiglie. «Palazzo Zanca è la Casa di tutte le Famiglie – concludono i due assessori – ed è qui che si afferma con forza il principio che tutti i bambini hanno diritto alla stessa protezione giuridica, indipendentemente da chi li cresce e li ama».

