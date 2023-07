Messina, la piantagione di marijuana in giardino e la droga pronta nei barattoli

Una piantagione di marijuana con sei piante in giardino e barattoli già pieni della sostanza stupefacente pronta per essere spacciata. È quanto i carabinieri hanno trovato a Castanea delle Furie, frazione di Messina, motivo per cui hanno arrestato un 44enne per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione, i militari hanno accertato che la piantagione era anche concimata da un impianto di irrigazione che era stato realizzato nell’appezzamento di terreno. Inoltre, all’interno della casa, sono stati trovati oltre 400 grammi di marijuana già essiccata, contenuta in alcuni barattoli di vetro e buste di cellophane. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e sottoposto ai domiciliari; le piante e la droga sono state inviate ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.