Messina, muore a 17 anni nello schianto in scooter

Un ragazzo di 17 anni, Gabriele Cavò, ha perso la vita nella notte in un incidente stradale avvenuto in via Cicala, a Messina. Il giovane era a bordo del suo scooter quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Smart sulla quale viaggiava una coppia di ragazzi. L’impatto è stato violentissimo: entrambi i mezzi sono finiti sul marciapiede, coinvolgendo anche un’auto parcheggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il minorenne, ma le sue condizioni erano già gravissime. Cavò è deceduto durante il trasporto in ospedale.

Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, che sono in fase di acquisizione da parte delle forze dell’ordine.