Messina, tenta di disfarsi della cocaina ma senza successo: arrestato 32enne

Avrebbe tentato di disfarsi della cocaina, ma senza successo. A Messina un 32enne con precedenti penali anche per reati legati alla droga è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato: l’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo avrebbe tentato di disfarsi di un involucro di droga – lanciandolo sul ciglio della strada – e avrebbe accelerato il passo per allontanarsi, ma i militari hanno recuperato lo stupefacente e lo hanno bloccato. Nell’involucro i carabinieri hanno trovato oltre 50 grammi di cocaina. Dalle analisi effettuate è risultato che dal quantitativo di droga sarebbe stato possibile ricavare oltre 250 dosi di cocaina da immettere nelle piazze di spaccio. Ora il 32enne si trova agli arresti domiciliari.