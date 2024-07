Messina, quando per comprare granita e brioche lasci il camioncino in doppia fila

Succede che sia estate, che faccia caldo e che ti venga voglia di una granita con una brioche. Succede anche, però, che tu sia alla guida di un mezzo; non un mezzo a due ruote – che, si sa, in un modo o nell’altro riesci (quasi sempre) a parcheggiarlo senza disturbare il traffico – ma un camioncino per la raccolta dei rifiuti. Stamattina a Messina, in via Giuseppe Natoli, intorno alle 10 un addetto alla raccolta dei rifiuti aveva voglia di una granita con una brioche, era alla guida di un mezzo, non un mezzo a due ruote – che, si sa, e tutta la tiritera di cui sopra – ma proprio di un camioncino per la raccolta dei rifiuti.

Forse nei paraggi non c’erano parcheggi, quindi l’uomo ha optato per l’abbandono momentaneo del mezzo nella proverbiale doppia fila. Peccato, però, che così in quella strada si sia creata un’altra fila, quella delle auto e dei furgoni che aspettavano che l’uomo uscisse dal bar, si riposizionasse alla guida e liberasse la strada. Magari per andare a parcheggiare da qualche parte, così da poter consumare serenamente granita e brioche.