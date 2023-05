Aveva 350 grammi di cocaina e 103 cartucce in casa. Arrestato 29enne

I carabinieri di Messina hanno arrestato, in flagranza di reato, un 29enne per spaccio di sostanza stupefacente e illecita detenzione di munizionamento. Nella sua abitazione sono stati trovati 350 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e 103 cartucce di vario calibro illegalmente detenute.