Messina, nascondeva la droga da vendere in una fessura del bagno: arrestato un 40enne

Troppe visite. Per lo più di giovani, molti dei quali già noti per essere degli assuntori di droghe. È stato questo a insospettire i carabinieri della compagnia di Messina Sud che, dopo una perquisizione avvenuta nella tarda serata di ieri, hanno arrestato un 40enne messinese, anche lui già noto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari tenevano d’occhio l’uomo da alcuni giorni. Quando sono entrati in casa sua, hanno trovato e sequestrato oltre 10 grammi di cocaina, nascosti in una intercapedine del bagno. In casa c’erano poi un bilancino con residui di droga. Il 40enne è adesso agli arresti domiciliari, mentre la droga è stata inviata al Ris di Messina per gli accertamenti di laboratorio.