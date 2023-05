Droga: nascondevano marijuana in casa, due arresti a Messina

I carabinieri della stazione di Messina hanno arrestato, in flagranza, un 57enne e un 41enne, entrambi messinesi, per spaccio di droga. Da alcuni giorni militari dell’Arma stavano monitorando i movimenti dei due uomini spesso avvistati, in atteggiamenti sospetti, in compagnia di tossicodipendenti. Ieri, in due distinte operazioni i carabinieri hanno perquisito le loro abitazioni trovando, in una, 51 grammi di e 5 piante di marijuana alte circa 70 centimetri, nell’altra 250 grammi di marijuana e oltre 20 grammi di hashish.