Messina Denaro incontrava l’amante ogni sabato e lunedì. Riuscì a sfuggire perché non riconosciuto

Matteo Messina Denaro si presentava ogni sabato mattina davanti casa della maestra Laura Bonafede, la sua amante, per salutarla. Il boss e la maestra, nell’ultimo periodo, avevano programmato due appuntamenti fissi: uno ogni sabato mattina alle 11.00, l’altro per il lunedì per lo scambio della corrispondenza clandestina. Immortalato dalle telecamere della polizia davanti casa della donna, in una zona centrale di Campobello di Mazara, Messina Denaro è riuscito a sfuggire alla cattura perché non è stato riconosciuto. Questa l’indiscrezione emersa nell’ambito delle indagini sulle abitudini dell’ex boss di Castelvetrano, arrestato il 16 gennaio 2013 presso la clinica La Maddalena di Palermo, e rivelata da La Repubblica.

