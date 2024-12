Messina, a fuoco un’ambulanza: illesi due operatori del 118

Oggi, poco prima delle ore 13, i Vigili del fuoco del comando di Messina sono intervenuti per un incendio di una ambulanza a Orto Liuzzo. La squadra, proveniente dal distaccamento nord con autopompa serbatoio (APS) e pick-up con modulo antincendio, giunta tempestivamente sul posto è riuscita a spegnere il rogo che avvolgeva l’intero mezzo ormai distrutto e che minacciava anche un’abitazione. Fortunatamente nessun ferito.

Dalla Seus, società che gestisce il servizio del 118, sottolineano che «nelle ore precedenti il mezzo, che era stato inviato per un controllo in una officina convenzionata, aveva ricevuto il via libera alla circolazione. Dopo il rogo dall’officina ci hanno ribadito che nulla lasciava presagire ciò che poi è accaduto. Il nostro parco mezzi, in gran parte rinnovato negli ultimi anni, è tra i più moderni d’Italia ed è costantemente oggetto di manutenzioni e accurati controlli per garantirne l’efficienza e la sicurezza». Infine dalla Seus confermano che i due soccorritori che erano a bordo dell’ambulanza sono usciti subito dal mezzo e quindi sono rimasti indenni.