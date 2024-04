Fondi Ue per valorizzare grani antichi, ma li usa per fare trading: sequestrati 320mila euro a un imprenditore del Messinese

Avrebbe usato i soldi ricevuti dall’Unione europea per fare trading, anziché per migliorare il forno della sua azienda. A un imprenditore di Terranova, in provincia di Messina, la guardia di finanza ha sequestrato beni per 320mila euro, risorse ottenute dal Fondo europeo sviluppo regionale. L’imprenditore è stato denunciato per malversazione ai danni dello Stato. Destinati all’ammodernamento e all’ampliamento della capacità produttiva di un forno – valorizzando anche antichi grani siciliani – i fondi sarebbero invece stati usati per attività di trading. La cifra era solo la prima tranche del finanziamento da 800mila euro a cui l’imprenditore aveva avuto accesso.